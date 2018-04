Volleyballer Van Garderen terug in voorselectie Nederlands team

De 28-jarige Van Garderen is woensdag door bondscoach Gido Vermeulen opgenomen in de voorlopige selectie van 27 spelers voor de komende oefenwedstrijden, de Golden European League en het WK.

Op het WK beachvolleybal in Wenen, in de zomer van vorig jaar, werd het duo Van Garderen/Varenhorst pas in de halve finales uitgeschakeld.

Nederland plaatste zich in de zaal voor het eerst sinds 2002 weer voor het WK, dat van 10 tot en met 30 september in Italië en Bulgarije plaatsvindt. Oranje is ingedeeld in een groep met onder meer olympisch kampioen Brazilië en Frankrijk, de Europees kampioen van 2015.

Het beste resultaat op een WK dateert uit 1994, toen Oranje de finale haalde, waarin werd verloren van Italië. Twee jaar later waren de rollen omgekeerd en werd onder leiding van Joop Alberda goud gewonnen op de Olympische Spelen van Atlanta.

De eerste internationals hebben de training afgelopen maandag weer hervat. Op zaterdag 12 mei speelt Oranje de eerste oefenwedstrijd. Finland is in Wijchen de tegenstander.