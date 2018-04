Bokser Pacquiao verwacht veel spektakel bij rentree in Kuala Lumpur

De 39-jarige Filipijn neemt het op 15 juli in Kuala Lumpur op tegen de Argentijn Lucas Matthysse. Hij verloor zijn kampioensgordel vorig jaar verrassend aan de Australiër Jeff Horn na een controversieel jurybesluit.

"Ieder gevecht brengt risico met zich mee, maar het hangt er ook van af hoe je je voorbereidt. We wilden een tegenstander die veel spektakel en actie brengt", zei Pacquiao woensdag bij een persmoment in Manila.

"Ik geloof erin dat Matthysse dat op zijn eigen manier kan. Ik heb een gevaarlijke tegenstander uitgekozen, hij is een kampioen, maar ik denk dat ik hem aankan en het gevecht kan domineren. Ik heb wel een goed trainingskamp nodig."

'Pacman' is de enige bokser die wereldtitels in acht verschillende gewichtsklassen won. Hij zegevierde in 59 van zijn 68 wedstrijden. De 35-jarige Matthysse is wereldkampioen in het weltergewicht bij de WBA en won 39 van zijn 43 partijen, waarvan 36 op knock-out.

Onderschatten

Hoewel Pacquiao bij de bookmakers wordt gezien als favoriet, is hij daar zelf wat terughoudend in. De Filipijn kiest ervoor om langer te trainen dan hij voorheen deed.

"Ik denk dat ik na de huidige mediatour tweeënhalve maand in training ga. Ook al ben ik de favoriet, ik zal mijn tegenstander niet onderschatten. Ik moet ervoor zorgen dat ik topfit ben."

Matthysse is op zijn beurt zelfverzekerd voor zijn confrontatie met Pacquiao. "Ik ben bereid te sterven voor het verdedigen van mijn titel. Manny is nog steeds een geweldige vechter, maar hij is niet meer dezelfde sinds hij in 2012 knock-out ging tegen Juan Manuel Márquez."

Pacquiao, die onlangs na zestien jaar brak met zijn coach, is zo populair in zijn land dat hij zich allang niet meer alleen met sporten bezig houdt. Hij is ook politicus en zit in de Filipijnse senaat. In 2015 verloor hij van Floyd Mayweather in het 'gevecht van de eeuw'.