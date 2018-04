Van Gerwen denkt dat hij nog jaren nummer één van de wereld is

"Ik ben gewoon nog steeds de beste. Klaar. Punt", aldus Van Gerwen, die woensdag en donderdag in actie komt in de elfde en twaalfde speelronde van de Premier League of Darts in Ahoy Rotterdam.

"Cross heeft het in de openingsfase van deze Premier League ontzettend moeilijk gehad. Hij heeft volgens mij ook geen Euro of Pro Tour gewonnen. Hij is wel de wereldkampioen. Dan verwachten mensen heel veel dingen van je. Maar sindsdien schrijven Gary Anderson en ik de toernooien op onze naam."

Cross heeft al meerdere malen laten weten dat hij een aanval wil doen op de nummer één-positie van Van Gerwen op de wereldranglijst. De één jaar jongere Engelsman is zelfs van mening dat hij binnen vier of vijf jaar daadwerkelijk de Order of Merit aanvoert.

"Heeft hij zijn hoge school niet afgemaakt?", reageerde Van Gerwen met een knipoog. "Cross is een fantastische speler. Hij heeft het goed gedaan op het WK. Hij heeft weinig te verdedigen dit jaar dus ik denk dat hij wel gaat oprukken naar de tweede plaats maar de koppositie zie ik niet gebeuren."

Toernooien

Van Gerwen durft desondanks niet te stellen dat hij de nummer één blijft zolang hij actief is. Hij zal er wel alles aan doen om de beste te blijven, ook al zou dat eventueel betekenen dat hij meer toernooien moet afwerken.

"Ik speel natuurlijk veel minder toernooien dan de nummers twee en drie. Ik skip bijvoorbeeld komend weekend de Austrian Darts Open. Zij missen niks. Ik heb ook nog een beetje een leven naast het darten."

"En als er ook maar iemand enigszins bij mij in de buurt komt, dan speel ik alles. Het gaat mij niet gebeuren dat ze me voorbij gaan. Dat zeg ik ook tegen ze. Dan zie je ze kijken en denken van: meent hij dat nou of niet?"

Bankrekening

Van Gerwens honger is dan ook nog lang niet gestild. Hij wil om te beginnen voor de derde achtereenvolgende en de vierde keer in totaal de eindzege op de Premier League of Darts pakken en is daarna niet van plan om op zijn lauweren te rusten.

"Ik haal mijn motivatie uit winnen. Dat is het enige wat voor mij telt. Ik heb nog nooit overflow op mijn bankrekening gehad dus ik kan gewoon door blijven gaan. Ik wil graag de beste zijn. Natuurlijk heb ook ik af en toe weleens geen zin, maar dan is het douchen, spullen pakken en gaan."

Van Gerwen neemt het woensdag in de vierde partij van de avond op tegen Peter Wright en treft een dag later landgenoot Raymond van Barneveld in het mooiste affiche van de twee speelrondes in één van de grootste evenementenhallen van Nederland.

Van Gerwen gaat na tien speelrondes met achttien punten riant aan kop in de prestigieuze competitie, gevolgd door Michael Smith, Cross (beiden veertien punten), Anderson, Daryl Gurney (beiden elf punten), Simon Whitlock (tien punten), Van Barneveld en Wright (beiden acht punten).