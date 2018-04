Brits antidopingbureau UKAD gaat drugshonden inzetten bij controles

UKAD krijgt jaarlijks zo'n 3,5 miljoen euro meer te besteden en wil het aantal dopingcontroles per jaar verhogen naar zesduizend. Nu worden in de strijd voor een schone sport nog vierduizend tests uitgevoerd.

"Het inzetten van een drugshond die bij evenementen ongeoorloofde middelen opspoort, is een prima techniek", zegt UKAD-voorzitter Trevor Pearce tegen de BBC.

"Een hond kan misschien niet alles opsporen, maar het maakt mensen er in ieder geval wel van bewust dat we denken in alle mogelijke maatregelen. Het is niet ondenkbaar dat we drugshonden in Groot-Brittannië niet alleen bij grote evenementen gaan zien, maar ook bij out-of-competitioncontroles en trainingen."

Wiggins

UKAD hoopt dankzij de nieuwe investeringen in de toekomst processen zoals rond Bradley Wiggins te voorkomen. Een onderzoek naar mogelijk dopinggebruik van de wielrenner, die in 2012 de Tour de France won, werd in november vorig jaar beëindigd wegens gebrek aan bewijs.

"Het extra geld dat we van de overheid krijgen, zorgt ervoor dat we gedurfder en ambitieuzer te werk kunnen gaan, kunnen investeren in innovatieve methodes en atleten kunnen beschermen in een schone sport", aldus Pearce.

Met het nieuwe budget, dat van ruim 9 naar bijna 13 miljoen euro stijgt, gaat UKAD ook onder meer de organisatie uitbreiden, atleten regelmatiger informeren en vaker aanwezig zijn bij sportevenementen.

Daarnaast wil het antidopingbureau sportbonden aansporen tot meer actie en hoopt de organisatie dat sponsoren van grote sportevenementen meer investeren in antidopingbeleid.