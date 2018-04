Van Barneveld snakt naar eerste succes sinds Premier League-titel in 2014

"Of ik er nog lol in heb?", herhaalde Van Barneveld dinsdag bij een persbijeenkomst in aanloop naar de dubbele speelronde in Rotterdam een vraag van één van de journalisten.

"Lol is een groot woord. Ik blijf zeggen dat winnen belangrijker is dan meedoen. Niet de olympische gedachte dus. Het is leuker als het allemaal van een leien dakje gaat in plaats van dat ik constant te maken krijg met die bokshandschoen. Dan zakt de moed wel een beetje in je schoenen."

Toch is Van Barneveld niet eens aan een heel slecht jaar bezig. Hij bereikte eind december de kwartfinales op het WK en haalde een maand later zelfs de eindstrijd van The Masters, maar de laatste weken zit de klad er een beetje in.

De vijfvoudig wereldkampioen hoopt dat hij snel weer de stijgende lijn weet te pakken richting zijn eerste majorzege sinds 2014, toen hij verrassend de Premier League op zijn naam schreef door in de finale Michael van Gerwen te verslaan.

"Dat is alweer vier jaar geleden. Dat verleden wil ik terug. Ik weet niet waar het aan ligt dat ik de laatste tijd niets meer win. Echt niet. Ik weet wel dat de rest superieur speelt. Hopelijk lukt het mij ook binnenkort weer om dat voor elkaar te krijgen."

Order of Merit

Van Barneveld verloor zijn laatste drie wedstrijden in de Premier League, waardoor hij met nog vier duels voor de boeg eigenlijk al geen kans meer maakt op een plek in de play-offs van volgende maand in Londen. Hij heeft een achterstand van drie punten op nummer vier Gary Anderson en een partij meer gespeeld.

"Weet je wat het is? Bij The Masters pakte ik 25.000 Britse pond aan prijzengeld, maar het toernooi telde niet mee voor de Order of Merit. Sterker nog, een week later zakte ik een plekje op de wereldranglijst. Dat werkt zo demotiverend. De PDC heeft heel wat van dat soort toernooien. De komende, de World Cup of Darts, is daar ook een voorbeeld van", zegt de voormalig postbode.

"Moet je eens goed luisteren. Rob Cross verdiende met zijn wereldtitel een cheque van 400.000 Britse pond. Die zou bij wijze van spreken de komende twee jaar thuis kunnen blijven zitten. Dan nog zit hij overal steeds bij, maar dus niet op de European Tour, want daarvoor moet je op die Order of Merit in de top zestien staan."

"Dus als ik wereldkampioen was geworden, dan zou ik nog steeds kwalificaties moeten spelen om in pak 'm beet Duitsland een Euro Tour te mogen spelen. Dat is te krom voor woorden. Hoe kan je nou een toernooi organiseren met zestien geplaatste spelers en 32 qualifiers? Dat is in geen enkele andere sport het geval. Juist andersom."

Horrorvlucht

Om alles op een rijtje te zetten en tot rust te komen vertrok Van Barneveld afgelopen vrijdag voor drie dagen naar zijn appartement in Spanje. De vlucht van Leeds naar Alicante verliep echter allesbehalve zonder slag of stoot.

"Ik denk dat er wel 150 dronken Engelsen in het vliegtuig zaten. Het was werkelijkwaar een horrorvlucht. Ik ben de oordopjes die ik in had nog steeds dankbaar. Je wilt niet weten wat er allemaal naar me werd geroepen. Alleen maar negativiteit. Het was echt ongekend."

Van Barneveld had juist alle behoefte aan rust. "Helemaal omdat ik de avond ervoor twee keer op mijn broek had gekregen. Ik had dan ook geen zin om voor iedereen op te staan om een foto te laten maken. Als je dan twee of drie keer weigert, word je gelijk arrogant genoemd", aldus de Hagenaar.

"Ze blokkeerden ook nog eens de nooduitgang en de stewardessen lieten zich uitmaken voor hoeren en ik weet niet allemaal wat. En dan gingen die stewardessen tien minuten voor de landing tegen mij zeggen dat ik mijn dvd-speler uit moest doen omdat dat de procedure is, terwijl ik daarvoor tweeënhalf uur lang gekoeioneerd werd..."

Klapstuk

Van Barneveld neemt het woensdag in de derde partij van de avond in Ahoy op tegen Simon Whitlock. Een dag later treft hij Van Gerwen in het klapstuk van de twee speelrondes in één van de grootste evenementenhallen van Nederland.

Van Gerwen gaat na tien speelrondes met achttien punten riant aan kop in de prestigieuze competitie, gevolgd door Michael Smith, Cross (beiden veertien punten), Anderson, Daryl Gurney (beiden elf punten), Whitlock (tien punten), Van Barneveld en Peter Wright (beiden acht punten).