Van Gerwen en Van Barneveld hadden liever niet elkaar getroffen in Ahoy

"Ik denk dat de mensen in de zaal het ook fijner hadden gevonden als ze twee wedstrijden met daarin een Nederlander hadden gezien", zei Van Gerwen dinsdag bij een persbijeenkomst in de havenstad.

"Ik had graag tegen bijvoorbeeld Rob Cross gespeeld. Dat is een mooie tegenstander voor mij. Maar goed, ik zal er mee moeten dealen. Het wordt sowieso een mooie avond. Dat staat vast."

Van Barneveld sluit zich bij de woorden van Van Gerwen aan en is er bang voor dat de ruim dertienduizend aanwezige toeschouwers in één van de grootste evenementenhallen van Nederland twee verschillende kampen vormen.

"Dat is wat je waarschijnlijk krijgt. Als speler wil je de zaal honderd procent achter je hebben. Niet fiftyfifty. Ook al is het verschil negentig om tien, dan nog wil je die tien ook in bezit krijgen."

"Ik speelde hier vorig jaar tegen Gary Anderson en je zag toen aan alles dat hij behoorlijk onder de indruk was van wat er om hem heen gebeurde. Andersom idem dito. Ik heb het in Aberdeen weleens tegen Gary moeten opnemen en toen floot iedereen mij uit. Geloof me, dat wil je echt niet meemaken."

Stijlloos

Van Barneveld kreeg vorige week maandag toen het speelschema voor de tweede helft van de prestigieuze competitie bekend werd gemaakt naar eigen zeggen ook de nodige sms'jes van personen die weinig begrip hadden voor het besluit van de Professional Darts Corporation (PDC).

"Die vertelden dat ze het stijlloos vonden. Je zet ook geen Anderson tegenover Wright in Schotland. Waarom Michael en ik hier dan wel? Ik zag het ook niet aankomen. Ik dacht gelijk: wauw, waarom doen jullie dit? Deze ontmoeting had ook ergens anders kunnen plaatsvinden."

Woensdag wordt ook de elfde speelronde van de Premier League of Darts afgewerkt in Ahoy Rotterdam. Die dient als vervanger van de vorige maand afgelaste vijfde speelronde in Exeter vanwege het noodweer in Engeland. Raymond van Barneveld treft dan Simon Whitlock en Van Gerwen stuit op Peter Wright.

Van Gerwen en Van Barneveld zijn de huidige nummer één en zeven op de ranglijst. Van Gerwen kan een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de play-offs van volgende maand in Londen al bijna niet meer ontgaan, terwijl Van Barneveld weinig kans meer maakt op de kruisfinales gezien zijn achterstand van drie punten op de nummer vier Anderson en een wedstrijd meer gespeeld.