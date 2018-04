Recordhouder Martina bevestigt deelname aan 200 meter bij FBK Games

Martina is met 19,81 seconden de houder van het Nederlands record op dit nummer. "Ik kan me eigenlijk geen FBK Games zonder Churandy voorstellen", zegt toernooidirecteur Hans Kloosterman.

De geboren Curaçaoënaar komt al voor de elfde keer naar Hengelo. Martina liep daar in 2009 als eerste atleet ooit op Nederlandse bodem onder de 10 seconden op de 100 meter en snelde in 2013 naar het baanrecord op de 200 meter.

"Het is altijd mooi om voor mijn eigen publiek te mogen lopen", zegt Martina. "Ik ben blij dat ik wederom op de FBK Games mag starten. Ik ga mijn best doen en hoop dat iedereen naar het stadion komt om te komen kijken."

Martina voldeed vorige week in Florida op de 200 meter aan de limiet voor de EK in Berlijn. Hij wil in de Duitse hoofdstad ook zijn titel op de 100 meter verdedigen en met de estafetteploeg een goed resultaat neerzetten op de 4x100 meter.

Eerder bevestigde Dafne Schippers haar deelname aan de FBK Games al. De Utrechtse start op de 200 meter, de afstand waarop ze tweevoudig wereldkampioene is.

Nieuwe opzet

De opzet van de FBK Games is dit jaar iets gewijzigd. "We starten met een nieuwe formule", vertelde Kloosterman eerder. "Minder disciplines, meer spektakel. We richten de onderdelen in als echte battles, veelal rondom onze Nederlandse toppers."

De 37e editie van de FBK Games wordt op 3 juni gehouden.