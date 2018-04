Verhoeven wacht in juni prestigegevecht met Kroaat Brestovac

De wereldkampioen kickboksen neemt het bij het evenement Glory 54 op tegen de 34-jarige Kroaat Mladen Brestovac, de nummer zeven van de mondiale ranglijst bij de zwaargewichten.

De partij gaat over drie rondes, waardoor de wereldtitel van Verhoeven (29) niet op het spel staat. De kickboksers stonden in 2016 al eens tegenover elkaar en toen won de Nederlander op punten.

Het is de eerste keer in vijf jaar dat kickboksbond Glory in Engeland neerstrijkt voor een evenement. Het gevecht tussen Verhoeven en Brestovac, dat vooraf wordt gegaan door duels in andere gewichtsklasses, wordt gehouden in de Genting Arena in Birmingham.

Verhoeven mag zich al sinds 2013 de wereldkampioen van Glory noemen. De 'King of Kickboxing' verdedigde zijn titel nu in totaal zes keer met succes. Hij is bovendien al vijftien partijen op rij ongeslagen.

Hari

Vermoedelijk neemt Verhoeven het dit jaar ook nog op tegen Badr Hari. Hij versloeg de Amsterdamse Marokkaan eind 2016 bij een prestigegevecht in Duitsland en er wordt al langer gesproken over een rematch.

"Laat ik wat duidelijkheid verschaffen met een datum en een locatie: september, ergens in Nederland", zei Verhoeven vorige maand op de radio bij BNR. Het wachten is nog altijd op een definitieve aankondiging van een nieuw gevecht tussen de wereldkampioen en Hari.

Eind december verdedigde Verhoeven met succes zijn wereldtitel in een zinderend gevecht met Ben Saddik, die hij in de vijfde ronde knock-out sloeg.