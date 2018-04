Ervaren Hertzberger na anderhalf jaar terug in selectie hockeyers

Bondscoach Max Caldas heeft de aanvaller van HC Rotterdam, die in zijn 196 interlands 89 treffers maakte, bij de groep die zich gaat voorbereiden op de Champions Trophy van komende zomer in Breda gehaald.

De 32-jarige Hertzberger kreeg in november 2016 van Caldas te horen dat er geen plaats meer voor hem was bij Oranje. De Rotterdammer heeft zich volgens de bondscoach sindsdien echter voldoende bewezen in de hoofdklasse om een nieuwe kans te krijgen.

"Toen Max me uitnodigde voor een gesprek, wist ik dat de kans bestond dat hij me zou vragen aan te sluiten", zegt Hertzberger op de site van hockeybond KNHB.

"Diep van binnen ben ik daar altijd op blijven hopen. Ik heb het afgelopen anderhalf jaar heel hard geknokt om te laten zien dat ik erbij hoor. Het is mooi dat dat gelukt is en ik weer met Oranje mee kan trainen."

Hertzberger maakte dit seizoen al 23 doelpunten in de hoofdklasse en voert daarmee samen met Mirco Pruyser (Amsterdam) de topscorerslijst aan. Hij pakte met Oranje brons en zilver op de WK's van 2010 en 2014 en was er ook bij toen Nederland op de Spelen van 2008 en 2016 naast de medailles greep.

Gegroeid

Caldas denkt Hertzberger goed te kunnen gebruiken in de belangrijke wedstrijden die Nederland te wachten staan. "Hij wist wat wij belangrijk vinden en wat zijn specifieke aandachtspunten zijn. We hebben als staf geconstateerd dat hij op die punten is gegroeid", aldus de bondscoach.

"Op basis van zijn prestaties bij Rotterdam tijdens dit seizoen en zijn specifieke kwaliteiten, waaronder zijn doelgerichtheid, vinden wij dat hij een plek in de huidige trainingsgroep verdient."

De selectie van Caldas bereidt zich na de Champions Trophy voor op het WK, dat in november en december in het Indiase Bhubaneswar wordt gehouden.

Oranje, regerend Europees kampioen, is in de poulefase ingedeeld bij Duitsland, Maleisië en Pakistan. Aan het WK doen voor het eerst in de geschiedenis zestien landen mee, verdeeld over vier groepen.