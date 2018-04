Warriors ook in tweede play-offduel NBA te sterk voor Spurs

De regerend kampioen zegevierde in de eigen Oracle Arena met 116-101. De Warriors waren de play-offs zaterdag begonnen met een grotere zege (113-92).

Bij afwezigheid van de nog altijd geblesseerde vedette Stephen Curry namen Kevin Durant (32 punten) en Klay Thompson (31) de Warriors bij de hand.

Bij de Spurs kwam LaMarcus Aldridge tot 34 punten en twaalf rebounds, maar het was niet genoeg om de Spurs in het spoor van de Warriors te houden. Donderdag is de derde wedstrijd in de best-of-sevenserie, dan in San Antonio.

Miami Heat

In de serie tussen Philadelphia 76ers en Miami Heat is de stand weer in evenwicht. Vooral dankzij Dwyane Wade, die vanaf de bank kwam en in 25 minuten voor 28 punten tekende, won Miami de tweede wedstrijd met 113-103. De 'Sixers' hadden het eerste duel met 130-103 gewonnen.

De overige affiches in de play-offs van de NBA zijn Milwaukee Bucks-Boston Celtics, Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers, Utah Jazz-Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves-Houston Rockets, Washington Wizards-Toronto Raptors en New Orleans Pelicans-Portland Train Blazers.

Vorig jaar ging de eindstrijd tussen de Warriors en de Cavaliers. De ploeg uit Oakland kroonde zich in de laatste drie seizoenen twee keer tot kampioen in de NBA.