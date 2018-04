Productieve Gregorius eist weer hoofdrol voor zich op bij Yankees

De Yankees de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Miami Marlins mede dankzij de inbreng van de 28-jarige Gregorius eenvoudig met 12-1.

Eerder deze maand schreef Gregorius bij de eerste thuiswedstrijd van het seizoen al geschiedenis door mede dankzij twee homeruns in totaal acht punten bij elkaar te slaan. Tampa Bay Rays werd toen met 11-4 verslagen.

De Nederlander was de eerste korte stop ooit van de Yankees ooit die goed was voor acht punten. Bovendien was hij de eerste spelers van de club met acht punten sinds Alex Rodriguez, die dertien jaar geleden tot tien binnengeslagen punten kwam.

Gregorius en de Yankees boekten tegen de Marlins de zevende overwinning van het seizoen. De 27-voudig winnaar van de World Series bezet momenteel de derde plek in de American League East.

Slecht weer

De ploegen die spelen in het noordoosten van de Verenigde Staten worden geplaagd door slecht weer. Afgelopen weekend gingen twee wedstrijden van de Yankees in Detroit niet door. Boston Red Sox, de ploeg van de geblesseerde Xander Bogaerts, hoefde vanwege de barre omstandigheden maandagavond niet in actie te komen.

Ook in Chicago en het Canadese Toronto werden maandag wedstrijden afgelast vanwege winterse omstandigheden. In totaal werden dit weekend twaalf wedstrijden afgelast.

In het MLB-seizoen, waarin de teams 162 wedstrijden spelen, plaatsen de teams die bovenaans eindigen in de zes divisies zich rechtstreeks voor de play-offs, net als de twee beste ploegen die geen divisie winnen in de American en National League.

Die twee ploegen spelen eenmaal tegen elkaar, waarna de winnaar doorgaat. Vorig jaar ging de titel naar Houston Astros.