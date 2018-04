Voormalig hockeybondscoach Van Ass keert terug bij HGC

De 57-jarige Van Ass neemt als coach de mannenploeg van HGC onder zijn hoede. Hij was in het verleden ook al trainer van het vrouwenteam uit Wassenaar.

"Het bestuur van HGC is verheugd dat Paul zijn expertise en gedrevenheid wederom wil inzetten om zo de sportieve ambities van HGC in de hoofdklasse te kunnen realiseren", liet de clubleiding maandagavond op de eigen website weten.

Van Ass trad in 2010 aan als bondscoach van de Nederlandse hockeyers. Onder zijn leiding haalde Oranje zilver bij de Olympische Spelen van Londen 2012 en werd het bij het WK in 2014 in Den Haag eveneens tweede.

Na de mondiale titelstrijd moest Van Ass vertrekken. Begin 2015 ging hij aan de slag als bondscoach van de Indiase hockeyers, maar amper een half jaar later werd hij ontslagen.

De mannenploeg van HGC is in de hoofdklasse terug te vinden in de middenmoot. De Zuid-Hollandse formatie bezet na twintig wedstrijden de zevende plaats.