Nederlander Nageeye eindigt knap als zevende in marathon van Boston

Nageeye kwam in de regen en temperaturen van rond de vier graden tot een tijd van 2 uur, 23 minuten en 16 seconden. Daarmee was de geboren Somaliër zeven minuten en achttien seconden langzamer dan Kawauchi.

De Japanner bleef met 2.15,54 de Keniaanse titelverdediger Geoffrey Kirui maar liefst twee minuten en 25 seconden voor. De Amerikaan Shadrack Biwott werd twaalf seconden achter Kirui derde.

Halverwege de wedstrijd maakte de 29-jarige Nageeye deel uit van een kopgroep, waartoe ook Kawauchi behoorde. Na 30 kilometer lag de Nederlander zelfs even tweede.

Op dat moment liep hij in een groepje met Kawauchi en Biwott. Zij hadden een halve minuut achterstand op Kirui, die er allleen vandoor was gegaan.

Met nog vijf kilometer voor de boeg viel Nageeye terug naar de zesde plaats en was zijn achterstand op Kirui inmiddels bijna vijf minuten. De winnaar van vorig jaar werd in de slotfase nog ingehaald door Kawauchi, die er vervolgens met de overwinning vandoor ging.

Nageeye liep de marathon van Boston voor de tweede keer in zijn carrière. Twee jaar geleden eindigde hij nog als achtste op ruim vijf minuten van winnaar Lemi Berhamu. De wedstrijd in Boston is één van de zes majors in de marathonwereld.

Voor Nageeye was het zijn negende marathon in zijn loopbaan. Vorig jaar verbeterde hij in Amsterdam het Nederlands record van Kamiel Maase. Hij kwam toen tot een tijd van 2.08.16.