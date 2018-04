Herlings wint beide MXGP-manches in Portugal en verstevigt WK-leiding

Dankzij zijn overwinning staat Herlings na vijf Grands Prix op 241 punten. De KTM-coureur heeft daarmee zestien punten voorsprong op zijn Italiaanse rivaal Antonio Cairoli.

Herlings beleeft tot nu toe een zeer succesvol seizoen. De 23-jarige Nederlander won eerder dit jaar de Grands Prix van Trentino, Valkenswaard en Argentinië.

In de eerste manche in Portugal bleef Herlings Cairoli (tweede) en de Sloveen Tim Gajser (derde) voor. Glenn Coldenhoff eindigde als zevende.

Herlings reed van start tot finish aan de leiding in de eerste race. Cairoli kwam al snel in de problemen en viel terug naar de zesde plaats. Na een lange inhaalreeks nam hij in de voorlaatste ronde de tweede plek nog over van Gajser.

Klasse apart

Ook in de tweede manche was Herlings een klasse apart. Daarin liet hij Cairoli maar liefst 34 seconden achter zich. De Belg Clément Desalle eindigde als derde en Coldenhoff legde wederom beslag op de zesde plek.

Herlings leidde in de tweede race eveneens van start tot finish. Met nog drie ronden te gaan had hij al dertien seconden voorsprong op Cairoli te pakken en die bouwde hij in het vervolg alleen maar verder uit.

De volgende Grand Prix in de MXGP wordt op 1 mei in het Russische Orlyonok verreden.