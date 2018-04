Van der Mark opnieuw vijfde bij Spaans weekend WK Superbike

De Rotterdammer gaf bijna elf seconden toe op de Brit Chaz Davies, die de sterkste was in de tweede race. Davies bleef zijn landgenoot Jonathan Rea, die zaterdag de eerste race in Aragon won, net voor.

De Italiaan Marco Melandri maakte met de derde plaats het podium compleet. De 25-jarige Van der Mark, die zaterdag ook al beslag legde op de vijfde plaats, moest zijn Britse teamgenoot Alex Lowes net voor zich dulden.

De Nederlander startte de tweede race vanaf de eerste rij en reed de eerste ronde aan kop, maar hij kon die positie niet vasthouden. Hij viel terug naar de vierde plaats en moest die in de slotfase nog afstaan aan Lowes.

Van der Mark boekte in Aragon zijn op een na beste resultaten tot nu toe dit seizoen. In de openingswedstrijd in Australië finishte hij als negende en zevende. In Thailand werd hij zevende en pakte hij in de tweede race zijn eerste podiumplaats (tweede).

Na zes races neemt Van der Mark met 67 punten de zesde plaats in het kampioenschap in, op drie punten van Lowes. Rea gaat met 114 punten aan de leiding en heeft twaalf punten voorsprong op Davies, die zijn tweede race van het jaar won.