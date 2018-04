Wizards-guard Meeks zit dopingschorsing uit tijdens play-offs NBA

Meeks zou positief hebben getest op het gebruik van verboden groeihormonen, vertellen bronnen binnen de NBA aan ESPN.

"Het is betreurenswaardig dat de NBA op de zaken vooruitloopt en al actie tegen Jodie onderneemt", reageert de advocaat van Meeks. "Wij gaan de schorsing aanvechten en de rechten van Jodie verdedigen."

"Helaas is het zo dat een speler schuldig wordt bevonden totdat het tegendeel bewezen is", vervolgt de zegsman. "Dat is vooral jammer omdat hij zolang het beroep loopt niet mee kan doen aan de play-offs."

De Wizards plaatsten zich als achtste en laatste ploeg in de Eastern Conference voor de play-offs. Daarin wacht in de eerste ronde een ontmoeting met Toronto Raptors, de nummer één van het oosten.

Meeks kwam in het reguliere seizoen in 77 van de 82 wedstrijden in actie voor de Wizards en was goed voor gemiddeld 6,3 punten per duel.