Teleurgestelde Van Barneveld zag play-offticket 'in vlammen opgaan'

De 50-jarige Van Barneveld begon de avond in Sheffield met een nederlaag tegen de Noord-Ier Daryl Gurney (7-3) en dolf later ook het onderspit tegen de Schot Peter Wright (7-2). Volgens de Nederlander deed het verlies tegen Gurney hem de das om.

"Ik wilde mij tegen Gurney revancheren voor de nederlagen in de laatste weken, maar door die verliespartij voelde het alsof het klaar was voor mij", schrijft Van Barneveld vrijdag op Twitter.

"Mijn kansen voor een plek in de play-offs zag ik in vlammen opgaan en dat voelde heel slecht. Ik heb nog geprobeerd mezelf op te laden voor mijn partij tegen Wright, maar dat lukte niet. Het spijt me dat ik mijn fans moest teleurstellen."

Voorlaatste

Door de twee nederlagen zakte Van Barneveld naar de zevende en voorlaatste plek op de ranglijst, terwijl alleen de nummer één tot en met vier naar de halve finales gaan. Het gat met nummer vier Gary Anderson is drie punten.

Michael van Gerwen is nog steeds lijstaanvoerder in de Premier League. De Brabantse titelverdediger won donderdag in Sheffield met 7-1 van de Australiër Simon Whitlock. Hij keek direct na die zege al uit naar volgende week, wanneer er twee speelronden worden afgewerkt in Ahoy Rotterdam (woensdag en donderdag).

"Ik ben in vorm en voel me goed", aldus Van Gerwen op de site van de PDC. "Het was geen makkelijke wedstrijd, want Simon speelde vooral in het begin erg goed. Maar ik heb een solide partij afgeleverd en vooral goede finishes laten zien."

Na Rotterdam staan er ook nog avonden in Manchester, Birmingham en Aberdeen op het programma. De play-offs beginnen op 17 mei in Londen.