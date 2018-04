Handballers loten gunstig in jacht op eerste EK-deelname in historie

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson gaat in een groep met Slovenië (de nummer drie van het WK van vorig jaar), Letland en Estland op jacht naar de eerste deelname aan een EK ooit.

In iedere poule plaatsen de eerste twee landen zich rechtstreeks voor het EK, dat wordt gehouden in Noorwegen, Zweden en Oostenrijk. Ook de beste nummers drie uit de acht groepen zijn zeker van het eindtoernooi waaraan voor het eerst 24 landen deelnemen.

"De loting had slechter gekund. Toch is het moeilijk te voorspellen. Letland heeft een aantal goede spelers met veel ervaring", zegt bondscoach Richardsson. "Estland zit in dezelfde fase als wij. Ook zij bouwen met een jong team naar de toekomst. Slovenië is de grote favoriet in de poule."

Noorwegen, Zweden en Oostenrijk zijn als organiserende landen al zeker van deelname aan het EK, net als titelverdediger Spanje. Nederland begint de kwalificatiereeks eind oktober thuis tegen Estland.

WK

Nederland is ook nog in de race voor een historisch WK-ticket. De ploeg van Richardsson neemt het in juni in de play-offs op tegen het sterke Zweden. Oranje won in de WK-kwalificatie vijf van de zes groepswedstrijden en is nog één stap verwijderd van een ticket voor het eindtoernooi.

In 1961 plaatsten de handballers zich voor het eerst en het laatst voor een WK. Dat was het laatste internationale eindtoernooi waar de mannen van de partij waren.