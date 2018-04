Van Barneveld in lastig parket na verlies tegen Gurney in Sheffield

Een plaats bij de eerste vier raakt daardoor steeds verder uit het zicht voor Van Barneveld. De top vier staat op 17 mei in Londen in de halve finales.

De 50-jarige Van Barneveld, die er met een gemiddelde van 94,16 niet aan te pas kwam tegen Gurney, staat met acht punten zevende van de acht spelers. Hij houdt alleen Peter Wright onder zich en hij treft de Schot later op de avond nog in Sheffield.

Michael van Gerwen, die met acht zeges en slechts één nederlaag aan kop gaat in de Premier League, speelt donderdag in The Sheffield Arena tegen Simon Whitlock. Verder staan de partijen Gary Anderson-Wright en Michael Smith-Rob Cross op het programma.

Bristow

De avond in Sheffield werd voorafgegaan door een eerbetoon aan dartslegende Eric Bristow. De vijfvoudig wereldkampioen overleed vorige week op 60-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Alle spelers en een aantal oud-kampioenen verschenen in Sheffield op het podium en wat volgde was een minuut lang applaus voor de Engelsman.

In aanloop naar de halve finales en de finale in Londen staan na de avond in Sheffield nog twee speelrondes in het Rotterdamse Ahoy op het programma en treden de spelers ook nog aan in Manchester, Birmingham en Aberdeen.