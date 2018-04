Tiger Woods geeft comeback vervolg met deelname aan US Open

De golflegende keerde eerder deze maand na twee jaar afwezigheid al terug op de eerste major van het jaar, de Masters in Augusta. Daar werd hij vooraf als een van de favorieten gezien, maar eindigde hij als 32e.

De 42-jarige Woods deed in 2015 voor het laatst mee aan de US Open, dat wordt gehouden bij de Shinnecock Hills Golf Club in New York. Hij won het toernooi in 2000, 2002 en 2008. Bovendien eindigde de Amerikaan er bij zijn negentien deelnames twee keer als tweede.

Woods onderging in de afgelopen drie jaar liefst vier operaties aan zijn rug en kelderde op de wereldranglijst. Dit seizoen maakt de veertienvoudig majorwinnaar weer een sterke indruk, al kon hij zich bij de Masters dus nog niet tussen de absolute top mengen. De winst ging in Augusta naar zijn landgenoot Patrick Reed.

De US Open wordt gehouden van 11 tot en met 17 juni. Later dit jaar staan met het PGA Championship en The Open Championship nog twee majors op het programma.