Van Barneveld denkt dat hij goed genoeg is om play-offs te halen

De 50-jarige Hagenaar, die momenteel op de zevende plek staat in de rangschikking, neemt het donderdag in de eerste speelronde na 'Judgement Night' op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney en treft later op de avond ook de Schot Peter Wright.

"Daryl heeft zijn weg gevonden in deze competitie en het zal lastig worden om hem te verslaan. Peter is wat wisselvallig, maar iedereen kent zijn klasse", aldus Van Barneveld op de site van dartsbond PDC.

"We moeten niet vergeten dat Peter de enige speler tot dusver is die Michael van Gerwen heeft verslagen in de Premier League. Hij is een geweldige darter en ook niet zonder reden de nummer twee van de wereld."

Niveau

Hoewel Van Barneveld nog drie plekken verwijderd is van een plek die recht geeft op de play-offs, is het gat met nummer vier Simon Whitlock slechts twee punten. Alleen de eerste vier darters mogen naar de volgende ronde.

Van Barneveld, die vier van zijn eerste negen partijen verloor, weet dan ook dat er nog genoeg mogelijkheden liggen voor hem. "Iedereen heeft nog een kans en ik zal elke opponent moeten verslaan, maar ik denk dat mijn spel goed genoeg is om daarin te slagen."

Lijstaanvoerder en titelverdediger Van Gerwen neemt het in de Sheffield Arena op tegen de Australiër Whitlock. Volgende week is het Rotterdamse Ahoy podium voor de elfde en twaalfde speelronde (woensdag en donderdag).

Van Barneveld, de Premier League-winnaar van 2014, en Van Gerwen staan op donderdag 19 april tegenover elkaar.