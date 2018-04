Timberwolves verslaan Nuggets en pakken laatste play-offticket in NBA

Jimmy Butler was met 31 punten de belangrijkste man bij de Timberwolves, die door de zege als achtste eindigden in de Western Conference en zich zo voor het eerst sinds 2004 voor de play-offs plaatsten.

Voor beide ploegen was het alles of niets in het Target Center van Minneapolis, want ook Denver Nuggets hield na het winnen van de laatste zes duels nog hoop op het laatste plekje in de play-offs.

De thuisclub stond lange tijd op voorsprong, maar de Nuggets kwamen in het laatste kwart langszij en dwongen daarmee een verlenging af.

In de vijf minuten extra speeltijd trokken de Timberwolves alsnog de winst naar zich toe. Als beloning gaan ze de play-offs in, waarin Houston Rockets de tegenstander is in de eerste ronde.

Play-offs

Naast de Rockets plaatsten ook Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Utah Jazz, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs en Oklahoma City Thunder zich voor de play-offs in de Western Conference.

In de Eastern Conference gingen de tickets naar Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks, Miami Heat en Washington Wizard.

De play-offs in de NBA gaan op 14 april van start. De Warriors waren vorig seizoen in de finale te sterk voor de Cavaliers.

Westbrook

Russell Westbrook vestigde opnieuw een record. De 29-jarige vedette van Oklahoma City Thunder eindigde de reguliere competitie over 82 wedstrijden zowel qua punten, rebounds als assists met een gemiddelde in de dubbele punten.

Westbrook, die tegen Memphis Grizzlies (137-123) zes punten, twintig rebounds en negentien assists noteerde, werd daarmee de eerste basketballer ooit die dat in twee seizoenen presteerde.

Zijn gemiddelden kwamen uit op 25,4 punten, 10,05 rebounds en 10,3 assists per wedstrijd. In het seizoen 2016/2017 maakte Westbrook gemiddeld 31,6 punten, pakte hij 10,7 rebounds en leverde hij 10,4 assists, waardoor hij de eerste NBA-speler in 55 jaar was (Oscar Robertson) die gemiddeld een 'triple-double' scoorde.

In de schaduw van Westbrook produceerde de 19-jarige Markelle Fultz bij Philadelphia 76ers in het duel met Milwaukee Bucks als jongste NBA-speler ooit een 'triple-double' (13 punten, 10 rebounds en 10 assists).