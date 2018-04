Donar beperkt schade in heenduel halve finales Europe Cup in Venetië

Volgende week donderdag krijgt Donar de kans om zich in de return in de uitverkochte MartiniPlaza alsnog te verzekeren van een historische finaleplek in het vierde Europese clubtoernooi.

Halverwege de heenwedstrijd in Venetië stond de Groningse ploeg van coach Erik Braal nog met 42-43 voor, maar in het derde kwart nam het favoriete Reyer overtuigend afstand van de bezoekers uit Nederland.

In het vierde en laatste kwart wist Donar de schade te beperken en redelijk in het spoor van de Italianen te blijven, maar dichterbij dan een verschil van tien punten kwam de stuntploeg niet meer in het Palasport Taliercio.

De Kroaat Pasalic Drago was met twintig punten de productiefste speler aan Donar-zijde. De Amerikanen Burgess Bradford en Sergerio 'Teddy' Gipson eindigden met ieder veertien punten ook in de dubbele cijfers.

Niet onoverkomelijk

Braal gaf vooraf al aan dat een nederlaag geen ramp is. "Winnen zou natuurlijk het lekkerst zijn en een boost voor het vertrouwen geven, maar verliezen hoeft zeker niet onoverkomelijk te zijn. Je moet alleen niet zwaar op je kloten krijgen", zei hij tegen Dagblad van het Noorden.

Donar staat voor het eerst in de clubgeschiedenis in de halve finales van de Europe Cup. In de kwartfinales rekenden de Groningers over twee wedstrijden nog knap af met het Montenegrijnse Mornar Bar.

In het seizoen 2000/2001 wist Amsterdam als laatste Nederlandse ploeg door te dringen tot de laatste vier van een Europees toernooi.