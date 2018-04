Tilburg Trappers ondanks rechtszaak over kleur broek in finale play-offs Oberliga

De Trappers waren dinsdagavond in het vijfde en beslissende duel in de halve finales met 6-0 te sterk voor Hannover Scorpions. Die ploeg spande deze week een kort geding aan over de kleur broek van de Tilburgse keeper Ian Meierdres.

Meierdres had in twee play-offduels een zwarte broekhoes aan, terwijl hij volgens de ploeg uit Hannover net als zijn teamgenoten een blauwe broek had moeten dragen. Volgens de Scorpions was Meierdes om die reden niet speelgerechtigd.

"De scheidsrechters en de scheidsrechtersbaas hebben ons toestemming gegeven om met een afwijkende kleur broek te spelen", zegt Ruud van Baast, persvoorlichter van de Trappers tegen NUsport.

De rechtszaak dient woensdagmiddag, maar Van Baast zegt dat de rechter dinsdag al uitspraak heeft gedaan. "Het verzoek van de Scorpions is door de rechter afgewezen. Mogelijk is de zaak van woensdag nog een hoger beroep."

"Dat zien wij met alle vertrouwen tegemoet. In de reglementen staat dat de keeper hetzelfde shirt moet dragen als de overige spelers, maar de rest van het tenue mag afwijken", vertelt Van Baast. "Dat geldt voor de kleur van de helm of de handschoenen, maar ook voor de broek."

Finale

In de finale van de play-offs speelt Tilburg Trappers tegen de kampioen van de Zuid-Duitse Oberliga, de Beierse ploeg Deggendorfer SC. Het eerste duel in de best-of-five-serie wordt vrijdag in Tilburg afgewerkt.

Tilburg Trappers maakte twee jaar geleden de overstap van de Eredivisie naar de Duitse competitie. De afgelopen twee seizoenen werd de Nederlandse formatie kampioen van de Noordelijke Oberliga.

Promotie naar het tweede Duitse niveau is echter niet toegestaan. De Trappers zijn daar al wel over in gesprek met clubs uit de Tweede Bundesliga, maar die moeten unaniem toestemming geven aan een buitenlands team om toe te mogen treden.

Die toestemming zal er voor komend seizoen in elk geval niet komen, waardoor Deggendorfer SC al verzekerd is van promotie.