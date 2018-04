Woedende Rossi vindt dat 'gevaarlijke' Marquez MotoGP kapotmaakt

"Marquez maakt onze sport kapot", was Rossi na de wedstrijd op het Autodromo Termas de Rio Hondo duidelijk in zijn reactie. "Dit is een heel slechte situatie, want hij heeft geen respect voor zijn concurrenten, nooit."

"Als je 300 kilometer per uur rijdt op een circuit, moet je wat respect tonen voor je rivalen. Je moet sterk zijn, je moet tot het gaatje gaan, maar niet op deze manier."

Rossi en Marquez, samen goed voor elf wereldtitels in de MotoGP, streden zondag in de slotfase van de race in Argentinië om de zesde plek. Met nog vier ronden te gaan probeerde Marquez in bocht dertien binnendoor te gaan bij 'The Doctor', maar er was amper ruimte.

De Honda- en de Yamama-coureur raakten elkaar, waardoor ze beiden naar buiten waaierden. Rossi belandde op het gras en schoof onderuit. Marquez kreeg een straf van dertig seconden van de wedstrijdleiding voor zijn actie, waardoor hij niet als vijfde maar als achttiende werd geklasseerd. Rossi eindigde als negentiende.

Het was zeker niet de eerste keer in de laatste jaren dat Marquez en Rossi met elkaar in de clinch raakten. Marquez probeerde zondag na de race zijn excuses aan te bieden in de pitbox van Rossi, maar die had daar geen zin in.

Gevaarlijk

Na de Grand Prix was de woede van Rossi allesbehalve bekoeld. De zesvoudig MotoGP-kampioen beschuldigde Marquez ervan dat hij zijn rivalen expres doet crashen. "Dit was geen fout, want hij duwde zijn been tussen mijn motor en die van hem. Dan weet hij dat niet hij maar ik zal crashen. Hij hoopt dat ik crash."

"Als je het zo gaat spelen, komen we op een heel gevaarlijk punt. Want als alle coureurs zo gaan racen, zonder respect voor hun concurrenten, wordt dit een heel gevaarlijke sport en gaat het heel slecht aflopen."

Rossi riep de wedstrijdleiding op om iets te doen tegen Marquez. "Want ik ben nu bang als ik op hetzelfde circuit moet racen als Marquez", zei 'The Doctor'. "Als ik hoor dat hij achter me zit, weet ik dat hij iets gaat doen en dan kan ik alleen maar hopen dat ik niet crash."

Niks geks

De 25-jarige Marquez - wereldkampioen MotoGP in 2013, 2014, 2016 en 2017 - verdedigde zich na de race door te zeggen dat zijn inhaalactie op Rossi "niks geks" was.

"Wat er gebeurde met Valentino was een fout, een gevolg van de condities van het circuit. Ik reed over een nat stukje en daardoor blokkeerde mijn voorwiel. Oké, er was contact en toen ik zag dat Valentino crashte, probeerde ik sorry te zeggen."

Marquez probeerde eerder in de race op een vergelijkbare manier Aleix Espargaro in te halen in bocht dertien. Ook toen zorgde dat voor contact tussen de twee coureurs, alleen ging Espargaro niet onderuit. Marquez moest als straf voor die actie zijn plek teruggeven aan de Aprilia-coureur. "Dat was misschien wel mijn grootste fout van de race", gaf Marquez toe.

De tweede MotoGP-race van het seizoen werd gewonnen door de Brit Cal Crutchlow, die daardoor ook de leiding in de WK-stand overnam. Marquez staat vijfde en Rossi achtste.