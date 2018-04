Reed houdt stand en pakt bij Masters eerste majortitel

De totaalscore van de 27-jarige Reed was 273 (-15) en daarmee had hij een slag minder nodig dan zijn landgenoot Rickie Fowler. Vol trots nam de Texaan het befaamde groene jasje, de prijs voor de winnaar van de Masters, in ontvangst.

"Dit was zonder twijfel mentaal het zwaarste rondje golf dat ik ooit heb gespeeld", reageerde een opgeluchte Reed. "Ik wist dat het zwaar zou worden, maar dat het me nu is gelukt in een major en op een voor mij dierbare plek, betekent heel veel voor me'', zei de winnaar, die studeerde aan Augusta State University.

Reed is de opvolger van de Spanjaard Sergio Garcia, die de Masters vorig jaar won. Hij mag door zijn eindzege twee miljoen dollar bijschrijven.

Garcia stelde dit jaar teleur in Augusta en haalde de cut niet. Ook Tiger Woods kon zich niet mengen in de strijd om de titel. De 42-jarige Amerikaan werd na jaren van malheur vooraf nog gezien als een van de favorieten voor de eindzege, maar kon de verwachtingen niet waarmaken.

McIlroy

Reed, die naar de elfde plaats op de wereldranglijst stijgt, begon de vierde en laatste dag van de Masters als klassementsleider. Hij verdedigde een voorsprong van drie slagen op de Noord-Ier Rory McIlroy, die eveneens streed voor zijn eerste eindzege op de Masters maar wel al vier majortitels achter zijn naam heeft staan.

Het lukte McIlroy niet om op de laatste dag zijn hoge niveau vast te houden, waardoor al snel bleek dat hij geen bedreiging meer was voor Reed. Twee landgenoten van Reed, die in 71 slagen rondging, kwamen wel in de buurt.

Fowler had 67 slagen nodig had voor de 18 holes, maar dat was er een te veel om Reed te evenaren. Jordan Spieth deed het met 64 slagen nog beter op de laatste dag en eindigde met -13 als derde.

De Masters is de eerste van in totaal vier majors, de belangrijkste toernooien in het golf. Later dit jaar staan de US Open, de British Open en PGA Championship nog op het programma. Er deden geen Nederlanders mee aan de Masters.