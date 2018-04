Herlings wint beide MXGP-manches in Trentino en is alleen WK-leider

Herlings heeft 191 punten, tien meer dan regerend wereldkampioen Antonio Cairoli.

De Nederlandse KTM-coureur leidde de eerste manche vanaf de start. Zijn grote rivaal Cairoli moest na een mindere start in de achtervolging en dat bracht hem slechts tot de vierde plaats, met een achterstand van ruim 27 seconden op Herlings. Glenn Coldenhoff eindigde als zevende.

Cairoli was wel goed weg in de tweede manche, maar moest de leiding al snel afstaan aan Herlings. Die liep steeds verder weg van de Siciliaan. Op de finish had hij vijftien seconden voorsprong op Cairoli. Coldenhoff finishte als vierde.

Herlings en Cairoli begonnen met een gelijk puntenaantal aan de MXGP-wedstrijd in Valencia (141). De Brabander won vorige maand in het Argentijnse Patagonië en in Valkenswaard de eerste twee Grands Prix van het seizoen.