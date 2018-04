Nyck de Vries vijfde in sprintrace Bahrein na mislukte pitstopstrategie

De Rus Artem Markelov, testcoureur voor het Formule 1-team van Renault, greep de winst in Bahrein voor de Duitser Maximilian Gunther en de Braziliaan Sergio Sette Camara. De Vries gaf ruim tien seconden toe op de winnaar.

De Nederlander, zaterdag zesde in de hoofdrace, kende een goede start in de sprintrace op het Bahrain International Circuit, want hij stoomde direct op van de derde naar de eerste plaats.

In de negende van in totaal 23 rondes en met een voorsprong van drie seconden op de nummer twee Markelov besloot De Vries een pitstop te maken voor een bandenwissel.

Prema Racing, het team van de geboren Sneker, hoopte op eenzelfde scenario als een jaar geleden toen Charles Leclerc door deze strategie de winst pakte in Bahrein. De Vries rukte ook snel op vanaf de dertiende plek, maar hij kon zijn achterstand van een halve minuut op Markelov niet helemaal goedmaken.

Door zijn vijfde plek heeft De Vries na het eerste Grand Prix-weekend in de Formule 2 zestien punten, goed voor de vijfde plek in het klassement. Lando Norris, net als De Vries lid van het talententeam van McLaren, eindigde als vierde in de sprintrace en is na zijn zege zaterdag in de hoofdrace de WK-leider met 39 punten.

Formule 1

Vorige week meldde De Vries dat hij volgend jaar een Formule 1-stoeltje krijgt bij McLaren als hij het kampioenschap in de Formule 2 pakt, maar dit werd vrijdag door teambaas Zak Brown ontkend.

"Nyck is een heel getalenteerde coureur, dat staat buiten kijf. McLaren zal altijd voor de beste twee coureurs kiezen", zei de 46-jarige Amerikaan.

"Maar niemand heeft een garantie voor 2019 bij McLaren, dus ook Nyck niet. Ook geen mondelinge overeenkomst, of een voorcontract. En op contractdetails ga ik sowieso niet in."