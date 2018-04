Choukoud denkt geen marathons meer te lopen na deceptie in Rotterdam

"Ik denk dat ik geen marathons meer loop", zei een emotionele Choukoud in een eerste reactie bij de NOS. De 32-jarige atleet was gestart met de ambitie een tijd onder de 2.10 te lopen. Na 36 kilometer hield hij het echter voor gezien.

Choukoud, die deels in tranen zijn verhaal deed, kon niet aangeven waar het precies mis was gegaan. "Ik voelde me super. Vorig jaar was ik hier uitgestapt en ik wilde revanche nemen."

Bij de start ging het echter al mis, toen hij bij het gedrang ten val kwam. Choukoud kon zijn weg vervolgen, maar meende toch dat die val zijn optreden had verpest. "Het was daar veel te smal. De klap was zo groot. Ik kon mijn schouder niet meer normaal bewegen."

"Dan lig je er eigenlijk al uit", keek hij terug op de buiteling, veroorzaakt door een duw van een Keniaan. "Ik liep daardoor tegen iemand anders aan en ging onderuit."

Mentaal

Vooraf had de geboren Marokkaan aangekondigd niet alleen zijn persoonlijk record (2.10.52) te willen verbeteren, maar meteen ook onder de 2.10 te willen duiken. Daarvoor had hij de beschikking over drie gangmakers, maar twee van hen hielden een te hoog tempo aan. "Dramatisch slecht", baalde Choukoud. "Dat was niet de opdracht."

Alleen Abdelali Razyn bleef ruim een uur bij hem, waarna Choukoud het verder alleen moest doen. "Het is puur mentaal dat ik niet eerder ben uitgestapt. Ik wilde finishen, dan maar in een tijd van 2.13 of 2.14. Maar toen dat er ook niet inzat, kon ik beter stoppen. Je moet jezelf niet kapot lopen."

Choukoud suggereerde vervolgens dat hij de marathon helemaal de rug toe wil keren. "Tijdens de marathon ging er van alles door mijn hoofd. Ik dacht: Khalid, ik kap ermee. Ik denk dat ik geen marathons meer loop en weer ga doen wat ik altijd al deed. Deze klap is zo hard."

In 2014 maakte Choukoud in Rotterdam zijn marathondebuut. Daarvoor veroverde hij diverse nationale titels op kortere afstanden.