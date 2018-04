Keniaan Kipkemoi wint marathon Rotterdam, opgave Choukoud

Oud-winnaar Abera Kuma uit Ethiopië werd zes seconden achter Kipkemoi tweede in de mannenwedstrijd. Zijn landgenoot Kelkile Gezahegn moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Hij kwam twaalf seconden na de winnaar over de streep.

Favoriet Getu Feleke kon na ruim 25 kilometer het tempo van de eerste groep niet meer volgen. Na zo'n 35 kilometer ging Gezahegn er in het Kralingse Bos alleen vandoor. Zijn landgenoot Mule Wasihun probeerde hem in eerste instantie nog te volgen, maar uiteindelijk konden alleen Kipkemoi en Kuma aanhaken. Kipkemoi maakte vervolgens in de laatste kilometer het verschil.

Voor Kipkemoi was het zijn eerste deelname aan de marathon van Rotterdam. Tot aan dit weekend was een tijd van 2.09.43, vorig jaar gelopen in het Zuid-Koreaanse Gongju, zijn beste prestatie op de klassieke afstand van 42,195 kilometer.

De omstandigheden waren zondag goed in de 38e editie van de marathon van Rotterdam, waar het windstil was met een aangename temperatuur. Mede daardoor wisten vier atleten onder de 2.06 te lopen.

Choukoud

Choukoud haalde de finish niet. De 32-jarige atleet, die hoopte zijn persoonlijk record van 2.10.52 te verbeteren, stapte na 36 kilometer uit. "Ik denk dat ik geen marathons meer loop'', zei hij in tranen in een eerste reactie bij de NOS.

Choukoud kende aan de voet van de Erasmusbrug al een slechte start. Vlak nadat het beginsignaal had geklonken struikelde hij. Choukoud kon zijn weg vervolgen, maar lag na 30 kilometer al op een schema van hoog in de 2.12.

Edwin de Vries (25) werd na de opgave van Choukoud de beste Nederlander op de veertiende plek. Hij finishte in 2.17.46 en dook daarmee bijna twee minuten onder zijn persoonlijk record.

Edwin de Vries

Jepkesho

Net als bij de mannen ging ook bij de vrouwen de winst naar Kenia. Ondanks een moeizaam slot zegevierde Jepkesho in 2.23.47.

Die tijd lag meer dan twee minuten boven haar persoonlijke record. Jepkesho stortte in de laatste kilometers volledig in, maar had een veilige marge opgebouwd.

De Ethiopische Biruktayit Eshetu werd op ruime afstand tweede (2.26.56), voor haar landgenote Sentayehu Lewetegn (2.30.29).