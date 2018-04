Nurmagomedov pakt twee dagen na aanval McGregor wereldtitel lichtgewicht

De 29-jarige Nurmagomedov versloeg bij het evenement UFC 223 in het Barclays Center in Brooklyn de Amerikaan Al Iaquinta na een unanieme beslissing van de jury.

Aanvankelijk zou Nurmagomedov met Tony Ferguson strijden om de wereldtitel, maar de Amerikaan meldde zich een week geleden af met een knieblessure. Max Holloway, de kampioen in het vedergewicht, nam de plek van Ferguson over, maar hij werd vrijdag medisch niet fit genoeg verklaard om te vechten.

De 30-jarige New Yorker Iaquinta, die eigenlijk tegen Paul Felder zou vechten, kreeg daardoor opeens de kans om tegen Nurmagomedov te strijden om een kampioensgordel.

Nurmagomedov pakt zijn wereldtitel twee dagen nadat een busje waarin hij zat werd aangevallen door McGregor, die werd gearresteerd en vrijdag op borgtocht weer werd vrijgelaten.

McGregor

Eerder deze week zou de nieuwe wereldkampioen een aanvaring hebben gehad met zijn landgenoot Artem Lobov, een teamgenoot van McGregor. Voor de Ier zou dat de directe aanleiding zijn geweest om Nurmagomedov en de bus aan te vallen.

McGregor vocht in november 2016 voor het laatst in de UFC. Hij raakt zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter (Mixed Martial Arts). De Ier maakte eerder al duidelijk woedend te zijn over die beslissing.

Nurmagomedov had na zijn zege nog een boodschap voor McGregor. "Waar is Conor nu?", vroeg hij zich af. "Wil je vechten met een bus? Ik vecht liever met een echte gangster."