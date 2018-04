Nyck de Vries begint Formule 2-seizoen met zesde plaats in Bahrein

De Vries reed op het Bahrein International Ciruit zijn eerste race voor Prema Racing. Het Italiaanse team nam de geboren Sneker deze winter over van Rapax.

De afgelopen twee seizoenen werden Pierre Gasly en Charles Leclerc namens Prema Racing kampioen in de Formule 2, waarna zij bij respectievelijk Toro Rosso en Sauber de overstap naar de Formule 1 maakten.

De Vries, die deel uitmaakt van het opleidingsteam van McLaren, hoopt op eenzelfde scenario. Zijn grootste concurrent binnen McLaren is Lando Norris. De 18-jarige Brit won zaterdag de hoofdrace in Bahrein, waar dit weekend ook de Grand Prix in de Formule 1 verreden wordt.

Gepasseerd

Norris vertrok van pole position en liep al snel uit op zijn concurrenten. De Vries startte op de vierde plek en haalde al in de eerste ronde de Brit George Russell en de Thai Alexander Albon in.

Na één derde van de race moest De Vries zijn tweede plek weer inleveren en werd hij in rap tempo gepasseerd door de Braziliaan Sergio Sette Camara, Russell en Albon. Na zijn pitstop kwam de Vries als achtste weer de baan op.

In het restant van de race wist hij nog twee plekken winst te boeken. De Nederlander haalde onder meer zijn teamgenoot Sean Geleal in de slotfase in. De Indonesiër moest op de negentiende plek beginnen, maar klom op naar de zevende plaats.

Op bijna tien seconden achter Norris werd Sette Camara tweede. De Rus Artem Markelov, die op de zeventiende plek startte, wist de derde plek te veroveren.

Norris is uiteraard de eerste leider in de WK-stand. Dankzij de bonuspunten voor pole position en de snelste ronde heeft het Britse talent 31 punten. De Vries krijgt acht punten voor zijn zesde plaats.

Zondag wordt in Bahrein nog de sprintrace gereden in de Formule 2. De top acht van zaterdag start dan in de omgekeerde volgorde, zodat De Vries als derde mag beginnen.