McGregor betaalt 50.000 dollar om op borgtocht vrijgelaten te worden

McGregor moest vrijdag voor een rechtbank in New York verschijnen nadat hij zich een dag eerder had misdragen bij een persmoment van de UFC.

'The Notorious' zou vrijdagavond als toeschouwer aanwezig zijn bij een reeks partijen in de grootste stad van de Verenigde Staten.

Bij de perspresentatie voor het evenement ging de Ier echter volledig door het lint. Hij gooide een steekwagen tegen het raam van een touringcar met daarin een aantal vechters en verwondde zo onder anderen zijn Amerikaanse concurrenten Michael Chiesa en Ray Borg, die naar het ziekenhuis moesten en hun gevecht moesten afzeggen.

Ook vernielde McGregor een prullenbak en moest hij door beveiligers in bedwang worden gehouden. Op internet gaan diverse filmpjes rond waarin McGregor samen met een aantal anderen te zien is.

McGregor meldde zich daarop zelf bij een politiebureau in Brooklyn. Hij bracht de nacht door in de cel en werd vrijdag met handboeien om voorgeleid. De kooivechter is aangeklaagd voor mishandeling en vernieling. De zaak dient op 14 juni.

Lobov

McGregor doet zaterdag niet mee aan UFC 223, het evenement dat donderdag in het Barclays Center werd gepromoot. Hij was naar de presentatie gekomen omdat zijn teamgenoot Artem Lobov zaterdag wel in actie zou komen.

Die Rus zou eerder deze week ruzie hebben gehad met zijn landgenoot Khabib Nurmagomedov. McGregor zou naar aanleiding daarvan verhaal hebben willen halen bij de belager van zijn teamgenoot, die ook in de vernielde bus zat.

Lobov mag vanwege zijn rol in het incident van donderdag niet meer vechten bij UFC 223. In totaal heeft de grootste MMA-bond drie gevechten van zaterdag moeten afgelasten.

McGregor vocht in november 2016 voor het laatst in de UFC. Hij raakt zijn wereldtitel in het lichtgewicht kwijt omdat hij sindsdien niet meer in actie kwam als MMA-vechter (Mixed Martial Arts).