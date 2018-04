'Ontzettend stomme actie McGregor betekent niet einde carrière'

"Ik denk niet dat dit het einde van zijn carrière zal betekenen", zegt Struve vrijdag in gesprek met NUsport. "Hij is zo groot en zoveel waard, dat ik niet denk dat de UFC McGregor gaat ontslaan. Je zou ook eens moeten weten hoeveel mensen het tof vinden dat hij dit soort dingen doet."

De 29-jarige McGregor ging donderdag met een aantal anderen volledig door het lint bij een perspresentatie voor UFC 223, dat zaterdag op het programma staat in Brooklyn. 'The Notorious' gooide onder meer een steekwagen door het raam van een touringcar. De Amerikanen Michael Chiesa en Ray Borg zaten in die bus en raakten gewond, waardoor ze zaterdag niet kunnen vechten.

McGregor, die niet meedoet aan UFC 223, gaf zichzelf later op donderdag aan bij een politiebureau in Brooklyn en zal vrijdag moeten voorkomen bij een rechter in New York. Hem wordt mishandeling en vernieling ten laste gelegd.

UFC-baas Dana White zei vrijdag tegen ESPN dat hij pas na dit weekend gaat nadenken over de toekomst van zijn bekendste vechter.

Confrontatie

White ontkende met klem de geruchten dat het incident van donderdag een publiciteitsstunt was. Struve kan zich niet voorstellen dat het om een vooropgezet plan van McGregor ging om aandacht te genereren.

"Als je zijn geschiedenis bekijkt, heeft hij wel vaker de confrontatie opgezocht met kampioenen uit andere gewichtsklassen", aldus Struve, die al bijna tien jaar onder contract staat bij UFC. "McGregor is er goed in om de aandacht op zichzelf te richten waardoor hij meer kan verdienen. Maar dit is was natuurlijk een ontzettend stomme actie, dit kan echt niet."

De geboren Noord-Hollander kent veel mensen binnen UFC en kreeg al snel veel berichten en filmpjes over het incident opgestuurd. "Mijn eerste reactie was dat mijn mond openviel van verbazing. Hoe kan je zo stom zijn?"

"Het is jammer dat dit gebeurd is, maar het heeft helemaal niks te maken met de sport", benadrukt Struve. "Het is één iemand die iets heel doms doet en toevallig is dat de grootste en bekendste vechter. Maar het is gelukkig niet zo dat alle vechters stomme dingen doen."

"McGregor is in een aantal jaar enorm groot geworden, de grootste ster ooit in MMA. Hij kon altijd goed met de druk omgaan, maar blijkbaar doet de druk nu ook rare dingen met hem. Hij heeft enorm veel geld verdiend, echt duizelingwekkende bedragen. Ik weet niet of hij daardoor problemen heeft gekregen, dat blijft gissen."

Nurmagomedov

De agressie van McGregor donderdag kwam voort uit het feit dat hij de confrontatie wilde aangaan met concurrent Khabib Nurmagomedov. Die Rus had een paar dagen eerder in een hotellobby wat woorden gehad met Artem Lobov, een teamgenoot van de Ier.

"Conor komt van de straat in Ierland", zegt Struve. "Het ging hem erom dat die Rus eerder deze week met een mannetje of tien om zijn kameraad heen stond en hem bedreigde. Hij pikt dat niet, zo is hij opgegroeid. Als je aan iemand van hen komt, dan lost hij dat zo op."

"Maar nu heeft McGregor niet alleen Nurmagomedov aangepakt, want er zaten nog veel meer mensen in die bus. Het is een actie die helemaal nergens op slaat. Gelukkig is er niemand zwaargewond geraakt, maar er zijn door blessures wel in één keer drie wedstrijden van de kaart af bij UFC 223 en dat is natuurlijk heel vervelend voor de vechters die gedupeerd zijn."