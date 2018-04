Dartswereld rouwt om overlijden 'eerste superster' Bristow (60)

Bristow, die tussen 1980 en 1986 vijf keer wereldkampioen werd en ook vijf keer de World Masters won bij de BDO, staat bekend als één van de beste darters uit zijn tijd. Hij was bovendien één van de zestien oprichters van de PDC in 1993.

Op Twitter reageren veel prominenten uit de dartswereld op het trieste nieuws. "Ik ben kapot van dit nieuws en heb er geen woorden voor", schrijft Raymond van Barneveld. "Eric betekende heel veel voor mij. Mijn medeleven gaat uit naar zijn vrouw en familie."

Michael van Gerwen: "Hij was een echte legende in de sport. Mijn gedachten zijn bij zijn familie in deze droevige tijd."

Taylor

Ook zestienvoudig wereldkampioen Phil Taylor, begin dit jaar gestopt, kan het overlijden van zijn ontdekker Bristow niet geloven.

"Het is niet in woorden uit te drukken hoe verdrietig en geschokt ik ben. Hij had een enorme invloed op mijn carrière. De wereld is een legende verloren", schrijft Taylor.

Regerend wereldkampioen Rob Cross probeert de status van Bristow onder woorden te brengen. "Hij was de eerste superster in darts. Een geweldige speler, maar ook een enorme persoonlijkheid. Eén van mijn grootste inspiraties."

Hall of Fame

"Dit bericht wil ik eigenlijk helemaal niet schrijven. Mijn rivaal, mijn vriend en mijn drinkmaatje is overleden. Ik ben daarmee een deel van mijn leven verloren", schrijft John Lowe, die in 2005 samen met Bristow als eerste werd opgenomen in de Hall of Fame van de PDC.

Oud-wereldkampioen Bob Anderson: "We kunnen onze tranen niet bedwingen. Hij was de beste en een geweldige vriend. Darts zal niet meer hetzelfde zijn. We zullen hem allemaal missen."

Keith Deller, die net als Anderson eenmaal wereldkampioen werd, spreekt woorden van gelijke strekking. "Ik zal de geweldige herinneringen die we samen hadden koesteren. Zonder Eric zou de sport niet zijn waar het nu is. Hij laat een grote leegte achter."

Tommy Cox, net als Bristow mede-oprichter van de PDC: "Hij was toonaangevend in de groeiende populariteit van darts en met zijn vijf wereldtitels zette hij de standaard. Ik speelde al tegen hem toen ik zeventien jaar was en was sindsdien een vriend van hem. We zullen hem nooit vergeten."