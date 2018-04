Woods kan leven met plek in middenmoot na eerste dag Masters

De 42-jarige golflegende ging bij zijn rentree rond in 73 slagen, één boven par. De viervoudig winnaar produceerde vier bogeys en drie birdies.

"Een score van 73 is prima. Tegen het einde van de week zal alles nog dicht bij elkaar staan. Het is moeilijk om afstand te nemen, al kun je ook zomaar veel terrein verliezen. Na een aantal dagen zal een groep met favorieten ontstaan die kans maakt op de zege", aldus Woods.

"Ik voelde me goed. Ik was wat nerveus, maar dat is normaal. Ik speelde niet gejaagd of zo, maar stond heel zelfverzekerd op de baan. Ik heb een paar goede slagen laten zien."

Woods doet na jaren van veelvuldig blessureleed en problemen voor het eerst in twee jaar weer mee aan de Masters en geldt direct als één van de favorieten voor de eindzege.

Putts

De Amerikaan was in Augusta niet altijd even gelukkig met zijn putts, maar ook daar maakt hij zich weinig zorgen over.

"Ik bleef daar moeite mee houden, maar dat komt ook een beetje door deze golfbaan. Een kortere slag bergafwaarts is zóveel moeilijker dan een langere tegen de heuvel op. Soms is het daardoor lastig om de bal bij een putt de juiste richting op te krijgen."

Woods' landgenoot Jordan Spieth gaat na de eerste dag van de Masters aan de leiding met 66 slagen. Hij heeft daarmee twee slagen voorsprong op zijn landgenoten Matt Kuchar en Tony Finau.

Titelverdediger Sergio Garcia kende een dramatische eerste ronde met een score van negen boven par en lijkt al zo goed als kansloos voor de eindzege. De Masters duren nog tot en met zondag.