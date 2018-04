McGregor geeft zichzelf aan na misdraging bij UFC-persmoment in New York

McGregor gooide onder meer een steekwagen door het raam van een touringcar waarin concurrenten van hem zaten. Hij verwondde daarmee onder anderen de Amerikaanse vechters Michael Chiesa en Ray Borg, die naar het ziekenhuis moesten en hun komende gevecht moesten afzeggen.

Ook vernielde McGregor een prullenbak en moest hij door beveiligers in bedwang worden gehouden. Op internet gaan diverse filmpjes rond waarin de agressieve McGregor samen met een aantal anderen te zien is.

De directeur van de UFC, Dana White, is allesbehalve blij met het incident. "Dit is het meest walgelijke dat ooit gebeurd is in de geschiedenis van onze organisatie", zei hij, nog voordat bekend was de McGregor zichzelf had aangegeven.

"Dit was de slechtste beslissing die hij kon nemen en velen zullen zich nu tegen hem keren. De politie zoekt hem nu meteen. Zijn vliegtuig zal niet vertrekken, dus hij kan New York niet verlaten. Ik neem aan dat hij zichzelf uiteindelijk zal aangeven."

Wereldtitel

De reden van het bizarre gedrag van McGregor zou zijn frustratie over het verliezen van zijn wereldtitel zijn. 'The Notorious' werd in november 2016 kampioen in het lichtgewicht door Eddie Alvarez te verslaan, maar die titel werd onlangs van hem afgepakt omdat hij sindsdien geen enkele keer in actie kwam.

Ook Reed Harris, vice-voorzitter van de UFC, zat in de bus. "Ben in het ziekenhuis met een van mijn collega's", schreef hij na het incident op Twitter. "Hij heeft mogelijk een gebroken hand overgehouden aan de aanval van Conor en zijn bende. Ik ben zelf gesneden door glas. We dachten dat we dood zouden gaan."

Zaterdag bij UFC 223 strijden de Amerikaan Max Holloway en de Rus Khabib Nurmagomedov in het Barclays Center om de van McGregor afgepakte wereldtitel in die gewichtsklasse. Naar verwachting zal McGregor de winnaar direct uitdagen voor een gevecht.