Dartslegende en vijfvoudig wereldkampioen Eric Bristow (60) overleden

Bristow, die tussen 1980 en 1986 vijf keer wereldkampioen werd en ook vijf keer de World Masters won bij de BDO, staat bekend als één van de beste darters uit zijn tijd. Hij was bovendien één van de zestien oprichters van de PDC in 1993.

In zijn rijke loopbaan als prof deed Bristow mee aan 23 WK's en won hij meer dan zeventig titels. De voormalig nummer één van de wereld werd in 2005 opgenomen in de Hall of Fame van de PDC.

Twee jaar later beëindigde Bristow zijn loopbaan. De laatste jaren was de 'Crafty Cockney' onder meer werkzaam als analist bij Sky Sports, waar hij in november vertrok.

Voorzitter Barry Hearn van de PDC is geschokt door het overlijden van Bristow. "Eric was een geweldige speler en een fantastisch mens. Hij zal altijd een dartslegende blijven. Zelfs na het beëindigen van zijn loopbaan waren er fans die stad en land afreisden om hem te ontmoeten."

Van Barneveld

Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen, die donderdagavond nog in actie kwamen in de Premier League, lieten eveneens weten geschokt te zijn door het overlijden van Bristow.

"Ik ben kapot van dit nieuws en heb er geen woorden voor", schrijft Van Barneveld op Twitter. "Eric betekende heel veel voor mij. Mijn medeleven gaat uit naar zijn vrouw en familie."

Ook Van Gerwen toonde zich aangeslagen. "Wat een vreselijk nieuws. Hij was een echte legende in de sport. Mijn gedachten zijn bij zijn familie in deze droevige tijd."