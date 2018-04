Van Gerwen schakelt Suljovic uit in Premier League, blamage Van Barneveld

Suljovic had een zege op Van Gerwen nodig om kans te houden op een plek in de tweede groepsfase, maar de Nederlandse titelverdediger bleek een maatje te groot voor de Premier League-debutant.

Door de nederlaag en uitschakeling van Suljovic is Peter Wright, de nummer acht in de stand, wel zeker van een plek in de volgende ronde. De 33-jarige Gerwyn Price uit Wales werd in een eerder stadium al uitgeschakeld.

Eerder op donderdagavond ging Van Barneveld hard onderuit tegen Smith. De 27-jarige Brit gooide een sterk gemiddelde van 103 en liep zo eenvoudig weg bij de Hagenaar, die al zijn vierde nederlaag leed in de Premier League.

Whitewash

Het is de eerste keer deze editie dat er een 7-0 eindstand op het bord staat. De zogenoemde 'whitewash' heeft geen grote gevolgen voor Van Barneveld, die al zeker was van een plek in de tweede groepsfase.

Smith boekte in de Echo Arena al zijn zevende overwinning. Alleen Van Gerwen en wereldkampioen Rob Cross slaagden erin de Brit te verslaan.