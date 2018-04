Suljovic denkt tegen Van Gerwen uitschakeling te kunnen afwenden

Suljovic strijdt in Liverpool samen met de Schot Peter Wright, vorig jaar nog verliezend finalist, tegen eliminatie in het prestigieuze toernooi. Het verschil is één punt in het voordeel van Wright. Gerwyn Price staat onderaan en is al uitgeschakeld.

"Ik heb best goed gespeeld, maar dat blijkt niet uit mijn resultaten", zegt de 46-jarige Suljovic, die voor het eerst in de Premier League speelt, op de site van bond PDC. "Het is fantastisch om in de Premier League uit te komen en ik wil niet dat daar nu al een einde aan komt."

Tegenstander Van Gerwen (28) won zeven van zijn acht partijen en gaat aan kop. "Tegen Michael is het altijd moeilijk, maar ik weet wat me te wachten staat en zal er alles aan doen om te winnen", aldus Suljovic.

Van Gerwen: "Mensur zit in een moeilijke situatie, maar zijn gemiddelde is doorgaans vrij hoog. Hij heeft wat pech gehad, maar daar hou ik me verder niet mee bezig. Ik moet hem gewoon verslaan."

Wright

Suljovic' concurrent Wright is net als de Oostenrijker vol vertrouwen voor de beslissende avond in Liverpool. De kleurrijke Schot, die al drie keer met 7-1 verloor, neemt het op tegen de Noord-Ier Daryl Gurney, die een plaats hoger staat en zich geen zorgen hoeft te maken.

"Ik heb niet echt een vechtersmentaliteit laten zien omdat niemand normaal gesproken zomaar van me wint. Die instelling heb ik nu echter weer teurg. Niemand gaat me meer makkelijk verslaan, hoe goed iemand ook is", zegt Wright.

"Het wordt een zware kluif tegen Daryl, die fantastisch speelt, maar ik heb veel zelfvertrouwen en bereid me zo goed mogelijk voor."

De avond in Liverpool begint donderdag om 20.15 uur met de partij tussen Simon Whitlock en Gerwyn Price, waarna Raymond van Barneveld het opneemt tegen nummer twee Michael Smith. Vervolgens treft Gary Anderson wereldkampioen Rob Cross, waarna de partijen Suljovic-Van Gerwen en Gurney-Wright worden afgewerkt.