Steenhuis, Verkerk en Korrel ontbreken op EK judo in Tel Aviv

Steenhuis, die uitkomt in de klasse tot 78 kilogram, is onlangs aan haar knie geopereerd en moet nog twee maanden revalideren. Verkerk, actief in dezelfde gewichtsklasse als Steenhuis, heeft een schouderblessure.

Korrel (klasse tot 100 kilogram) is geblesseerd aan zijn knie. De komende weken moet duidelijk worden of een operatie noodzakelijk is.

Nederland doet in Israël met zestien judoka's mee. Onder hen ook Henk Grol, die vorige maand na maandenlange afwezigheid zijn rentree maakte op de tatami. De 32-jarige Nederlander verloor bij de Grand Slam in Jekaterinenburg in de finale van de klasse boven 100 kilogram van Hyoga Ota.

Van Dijke

Sanne van Dijke verdedigt haar Europese titel in de klasse tot 70 kilogram. Kim Polling, meervoudig Europees kampioene, is ook van de partij.

De selectie van zestien telt drie EK-debutanten. Dat zijn Amber Gersjes (tot 48 kilogram), Tornike Tsjkadoea (tot 60 kilogram) en Jesper Smink (tot 90 kilogram).

De EK worden van 26 tot en met 28 april gehouden.

Selectie vrouwen: Amber Gersjes (-48 kg), Margriet Bergstra, Sanne Verhagen (-57 kg), Juul Franssen, Sanne Vermeer (-63 kg) Sanne van Dijke, Kim Polling (-70 kg), Karen Stevenson (-78 kg), Tessie Savelkouls (+78 kg).

Selectie mannen: Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Sam van 't Westende (-73 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End, Jesper Smink (-90 kg), Henk Grol en Roy Meyer (+100 kg).