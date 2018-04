Dafne Schippers blikvanger bij nieuwe opzet FBK Games

De Utrechtse sprintster start begin juni op de 200 meter, de afstand waarop ze tweevoudig wereldkampioene is.

"Ik loop altijd goed in Hengelo en na al die jaren voelt het een beetje als thuiskomen. Het enthousiaste publiek en de sfeer in het stadion geven me echt een kick", zegt Schippers woensdag. "Ik heb er heel veel zin in."

Schippers dook in 2015 in het Fanny Blankers-Koen Stadion als eerste Nederlandse onder de 11 seconden op de 100 meter (10,94). Het jaar erna zette ze 22,02 neer op de 200 meter.

De 25-jarige Schippers verblijft momenteel voor een trainingskamp in Florida. In mei loopt de Nederlands Sportvrouw van het Jaar eerst nog Diamond League-wedstrijden in Doha en Shanghai.

Nieuwe formule

De organisatie in Hengelo wil een internationale topper strikken die op de 200 meter de strijd met Schippers aan kan gaan. De opzet van het evenement is enigszins gewijzigd.

"We starten dit jaar met een nieuwe formule", aldus toernooidirecteur Hans Kloosterman. "Minder disciplines, meer spektakel. We richten de onderdelen in als echte battles, veelal rondom onze Nederlandse toppers."

"In het geval van Dafne betekent dat dus een rechtstreeks duel met een belangrijke concurrente van haar. Op alle elf disciplines willen we een vergelijkbare internationale krachtmeting presenteren. Ook brengen we veel meer entertainment in het programma. Het wordt echt spetterend."

Behalve de 200 meter staan bij de vrouwen ook de 400 meter, Engelse mijl, 100 meter horden en het hoogspringen op het programma. Bij de mannen wordt er gestreden op de 200, 400 en 800 meter, 110 meter horden, het polsstokhoogspringen en het verspringen.

De 37e editie van de FBK Games wordt op 3 juni gehouden.