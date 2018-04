Woods hoopt onwaarschijnlijke comeback te bekronen bij Masters

Woods kwam vorig jaar alleen naar de Masters om te eten. De viervoudig winnaar was niet in staat om mee te doen maar schoof wel aan bij het Champions' Dinner, het traditionele diner op de dinsdag voor de start van het toernooi ter ere van de winnaar van een jaar eerder.

Tussen happen van gepofte aardappel, biefstuk en Yorkshire pudding door schetste Woods tegen zesvoudig winnaar Jack Nicklaus een zeer negatief toekomstperspectief. "Tiger zei: 'Dit is het, het is klaar'", vertelde Nick Faldo, een andere oud-winnaar die bij het diner was, aan verschillende media.

"Ik was ernstig verzwakt", keek Woods vorige week op zijn eigen site terug op zijn laatste bezoek aan Augusta National. "Het was heel lastig om alleen bij het diner te zijn en niet te kunnen golfen."

Enkele weken later ging Woods voor de vierde keer sinds 2014 onder het mes om pijn in zijn rug en benen te bestrijden. Na de operatie vertelde hij dat hij vooral hoopte een normaal leven te kunnen leiden, zonder pijn.

Over het winnen van golftoernooien, iets wat de veertienvoudig majorwinnaar negentig keer heeft gedaan in zijn loopbaan, praatte hij niet.

Woods wint Masters in 1997

Eeuwige ranglijst

Nadat Woods in 1997 op 21-jarige leeftijd bij de Masters zijn eerste majorzege boekte, ontwikkelde hij zich als een van de beste golfers aller tijden en een van de bestbetaalde sporters ooit.

De Amerikaan won tot en met 2008 nog drie keer de Masters (2001, 2002 en 2005) en ook drie keer de US Open (2000, 2002 en 2008), drie keer de British Open (2000, 2005 en 2006) en vier keer de PGA Championship (1999, 2000, 2006 en 2007). Met veertien overwinningen bij de vier grootste toernooien op de golfkalender hoeft hij alleen Nicklaus (achttien zeges) voor zich te dulden op de eeuwige ranglijst.

Het leek lang alleen een kwestie van tijd dat Woods het record van zijn landgenoot Nicklaus zou breken, totdat eind 2009 bekend werd dat hij een buitenechtelijke affaire had gehad. In de maanden daarna werd duidelijk dat hij zijn vrouw Elin Nordegren met tientallen vrouwen had bedrogen en dat hij werd behandeld voor een seksverslaving.

Woods, die in augustus 2010 scheidde van Nordegren, keerde bij de Masters van 2010 terug op de golfbaan, maar door alle privésores was hij niet meer de dominante golfer die in totaal 683 weken op de eerste plek van de wereldranglijst stond. Sinds het einde van 2009 won hij geen enkele major meer en schreef hij nog 'maar' tien toernooien bij op zijn erelijst.

Chronische pijn

De grootste bedreiging van de loopbaan van Woods kwam pas na zijn achtste eindzege bij de Bridgestone Invitational in Akron, Ohio in augustus 2013. Chronische pijn leidde zeven maanden later tot een eerste van vier operaties aan zijn rug, waarna de Amerikaan in vier jaar maar negentien toernooien speelde, zonder groot succes.

Nadat Woods vorig jaar mei werd gearresteerd wegens rijden onder invloed omdat hij vijf soorten medicatie in zijn bloed had, leek een terugkeer aan de top een utopie. "Het is goed mogelijk dat ik nooit meer een wedstrijd zal spelen", zei de beste golfer van zijn generatie in september.

Een halfjaar later ziet de wereld er echter totaal anders uit. Woods eindigde bij zijn drie toernooien voor de Masters als twaalfde, tweede en vijfde, waardoor hij bij de bookmakers opeens weer tot de favorieten behoort voor winst bij de eerste major van het jaar. Je kunt meer geld verdienen als je inzet op een zege voor de Spanjaard Sergio Garcia, de winnaar van vorig jaar, dan op een zege voor Woods.

"Dat is best wel grappig", aldus Woods. "Zes maanden geleden was de kans levensgroot dat ik niet eens zou spelen bij de Masters. Ik heb een tweede kans gekregen, ben een lopend wonder."

Speciaal

Met een weer fitte Woods die het opneemt tegen toppers als Rory McIlroy, Justin Thomas, Dustin Johnson en Justin Rose en oud-winnaars Jordan Spieth, Bubba Watson en Phil Mickelson kijken golfliefhebbers reikhalzend uit naar de 82e editie van de Masters.

"Ik geef al 33 jaar commentaar bij dit toernooi en het is altijd speciaal, maar dit kan weleens de meest speciale Masters worden die ik ooit heb meegemaakt", aldus Jim Nantz van de Amerikaanse tv-zender CBS. "En als Tiger wint, dan is het een van de grootste momenten in de geschiedenis van de sport."

De Masters beginnen donderdag en duren tot en met zondag.