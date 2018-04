Team Brunel wint zevende etappe Ocean Race na zenuwslopend slot

De Nederlandse equipe van schipper Bouwe Bekking kon na een paar zenuwslopende uren, waarin de wind wegviel en de boten in het zicht van de haven ronddobberden voor de kust, als eerste aanmeren in Itajai.

Slechts een aantal minuten achter Team Brunel kwam Dongfeng Race Team als tweede over de meet in de Braziliaanse havenstad.

"We zijn supertrots op de overwinning, maar vinden het ook een bitterzoete zege vanwege de tragische dood van John Fisher. Hij is tijdens de race nooit uit onze gedachten geweest", schrijft Team Brunel op Twitter.

De 47-jarige Fisher, bemanningslid van Team Sun Hung Kai/Scallywag, sloeg tijdens de etappe overboord. Hij werd niet teruggevonden.

Kaap Hoorn

Bekking koos na de start vanuit Auckland voor een andere koers op weg naar Kaap Hoorn, het meest zuidelijke puntje van Zuid-Amerika en een iconische plek voor zeezeilers.

Team Brunel voer daar als eerste omheen en pakte daarmee een bonuspunt. Aan de finish in Braziliƫ verdienden Bekking en co ook nog eens dubbele punten, waardoor ze een sprong gaan maken in het klassement.

De vloot van zeven boten was op 18 maart begonnen aan de langste etappe in deze editie. De loodzware omstandigheden in de Zuidelijke Oceaan eisten hun tol.

Naast de dood van Fisher liepen andere teams forse materiaalschade op. Op Vestas 11th Hour Racing brak de mast, klassementsleider Mapfre kampte onder meer met een beschadigd grootzeil.

Ook Team AkzoNobel bleef niet ongehavend. De tweede Nederlandse boot kon niettemin de race vervolgen. Schipper Simeon Tienpont en zijn bemanning hadden de zesde etappe van Hongkong naar Auckland gewonnen.