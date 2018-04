Achtvoudig olympisch kampioen Björndalen (44) stopt met biatlon

De meest succesvolle biatleet aller tijden stelde zijn afscheid een aantal keren uit, maar gaat nu echt met pensioen. "De motivatie is nog steeds aanwezig. Ik was graag nog een jaar doorgegaan, maar dit is het einde", zei Björndalen met tranen in zijn ogen.

De Noor onthulde dat hij afgelopen winter een aantal keer last had van hartkloppingen. "Ik reageerde goed op medicatie en ben zeer goed geholpen door mijn medische team, maar in de wedstrijden kon ik niet meer mee met de voorsten."

Bjørndalen vergaarde in zijn lange carrière twintig wereldtitels in het biatlon. Hij won individueel 95 wereldbekerwedstrijden en heeft liefst dertien olympische medailles, waarvan acht gouden, op zijn erelijst staan.

De biatleet hoopte afgelopen winter zijn prijzenkast nog verder te vullen op de Olympische Spelen van Pyeongchang, maar hij wist zich niet te kwalificeren voor zijn zevende Winterspelen op rij.

Hij debuteerde in 1994 in Lillehammer en was ook in Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Turijn (2006), Vancouver (2010) en Sochi (2014) van de partij.

Björgen

Björndalen gold tot Pyeongchang 2018 als de meest succesvolle winterolympiër aller tijden, maar de Noorse langlaufster Marit Björgen nam die titel in Zuid-Korea van hem over.

Zij staat op acht keer goud, vier keer zilver en drie keer brons, terwijl Björndalen acht keer goud, vier keer zilver en één keer brons heeft gewonnen op de Winterspelen.