Legendarische waterpolokeeper Evert Kroon (71) overleden

Kroon deed in 1968 (Mexico-Stad), 1972 (München) en 1976 (Montreal) mee aan de Olympische Spelen. Op zijn laatste Spelen pakte de Nederlandse ploeg, mede door een uitblinkende Kroon, brons.

Vanwege zijn uitstekende keeperswerk in de belangrijke wedstrijden tegen Italië en de Sovjet-Unie mocht Kroon tijdens de sluitingsceremonie in Montreal de Nederlandse vlag dragen. De Russische bondscoach omschreef hem als een "octopus met armen die van doelpaal tot doelpaal reikten".

Met het brons van 1948 in Londen is de derde plaats in Montreal nog altijd de beste prestatie ooit van de waterpolomannen op de Spelen. Zowel in 1968 als in 1972 werd Nederland zevende.

In clubverband speelde Kroon vrijwel zijn gehele carrière voor HZC/De Robben, de club uit zijn geboorteplaats Hilversum. Met HZC/De Robben pakte Kroon meermaals de landstitel. De 182-voudig international werd bovendien diverse malen uitgeroepen tot de beste keeper van ons land.