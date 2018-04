Van Gerwen prolongeert titel op German Darts Grand Prix

Van Gerwen nam meteen een break voorsprong en leek daar ook lange tijd voldoende aan te hebben, maar dankzij een formidabele 161-finish bracht Wright de stand in de tiende leg verrassend in evenwicht: 5-5.

De tweevoudig wereldkampioen (2014 en 2017) rechtte echter gelijk de rug en snoepte de daaropvolgende drie legs af van de eenmalig majorwinnaar (UK Open 2017).

Van Gerwen won vorig jaar de eerste editie van de German Darts Grand Prix door in de eindstrijd met 6-3 af te rekenen met de Engelse regerend wereldkampioen Rob Cross.

Van Gerwen en Wright maakten vorige week bij het eerste European Tour-toernooi van het seizoen, de European Darts Open in Leverkusen, ook al in een rechtstreeks gevecht uit wie er met de beker aan de haal zou gaan. Destijds had 'Mighty Mike' de volle elf legs nodig om aan het langste eind te trekken (6-5).

22e eindzege

Het is voor Van Gerwen alweer zijn 22e eindzege uit zijn carrière op de European Tour, waarmee hij de nummers twee en drie op die lijst, Wright en de Engelsman Michael Smith met respectievelijk zes en vier overwinningen ver achter zich laat.

Van Gerwen verzekerde zich van een plek in de finale in München dankzij zeges op achtereenvolgens de Ier Steve Lennon (6-5), de Engelsmannen Alan Norris (6-1) en Keegan Brown (6-0) en de Noord-Ier Daryl Gurney (7-3).

De overige Nederlanders die meededen in de derde stad van Duitsland, Jelle Klaasen, Danny Noppert, Yordi Meeuwisse (allen tweede ronde), Jan Dekker en Jermaine Wattimena (beiden eerste ronde) werden al in een voortijdig stadium uitgeschakeld.

Van Gerwen komt donderdag weer in actie tijdens de negende speelronde van de Premier League Darts in Liverpool. Hij neemt het dan als koploper van de prestigieuze competitie op tegen de Oostenrijker Mensur Suljovic, die bij een nederlaag is gedegradeerd.