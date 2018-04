Bokser Wilder gaat uitdaging van viervoudig wereldkampioen Joshua aan

Joshua versloeg de Nieuw-Zeelander Joseph Parker in Cardiff op punten. Hij prolongeerde door zijn overwinning de wereldtitels in het zwaargewicht bij de boksbonden WBA, IBF en IBO en nam ook de wereldtitel van de WBO over van Parker.

Direct na het gevecht gaf hij aan ook de WBC-titel te willen, waar Wilder de eigenaar van is. Joshua wordt bij winst op de Amerikaan de eerste bokser met alle wereldtitels in het zwaargewicht

"We zijn blij dat Anthony eindelijk heeft gezegd dat hij tegen Deontay wil vechten. En we denken dat hij een man van zijn woord is. Deontay gaat de uitdaging aan", zei manager Shelly Finkel maandag tegen The Telegraph.

Zomer

Finkel en Al Haymon, waar hij het managerschap van Joshua mee deelt, zijn nu bereid om naar Groot-Brittannië te reizen om de deal rond te maken. "Deontay is er klaar voor om te tekenen en deze zomer om te vechten."

De bedoeling is dat Finkel en Haymon snel om de tafel gaan met Eddie Hearn, de promotor van Joshua. Er is namelijk enige haast gebonden, omdat Joshua verplicht is om binnenkort een of meerdere van zijn titels te verdedigen.

Joshua en Wilder zijn allebei nog ongeslagen in hun loopbaan. Joshua won 21 gevechten, waarvan 20 via een knockout. Zijn overwinning op Parker was zijn eerste zege op punten. Wilder is al veertig gevechten ongeslagen. Daarvan won hij er 39 via knockout.