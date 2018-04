Isner (32) pakt in Miami eerste Masterstitel na zege in finale tegen Zverev

Nooit eerder was een tennisser zo oud op het moment van de eerste eindzege op een Masterstoernooi, waarvan er in totaal negen zijn. Het zijn de belangrijkste toernooien na de Grand Slams.

Met zijn 32 jaar en 340 dagen neemt Isner het record over van de Kroaat Ivan Ljubicic, die in 2010 op zijn 31e het Masterstoernooi van Indian Wells op zijn naam schreef.

Als titelhouder in Miami is Isner de opvolger van Roger Federer, die in 2017 de sterkste was op het Amerikaanse hardcourt. Dit jaar verloor de Zwitser al in de tweede ronde van de Australiër Thanasi Kokkinakis.

Marathonpartij

Jarenlang was Isner vooral bekend van zijn bizarre marathonpartij (elf uur en vijf minuten) op Wimbledon in 2010 tegen Nicolas Mahut, die hij won met 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 en 70-68.

De laatste seizoenen wist Isner aan te haken bij de subtop van het internationale tennis, al blijft zijn beste prestatie op een Grand Slam-toernooi de kwartfinale van de US Open in 2011. Een jaar later haalde de lange servicespecialist met de negende plek zijn hoogste positie ooit op de wereldranglijst.

Momenteel is Isner de nummer negentien van de wereld. Hij was dan ook niet de favoriet in de eindstrijd tegen de 20-jarige Zverev, die de mondiale nummer vijf is. Bovendien had de Duitser de drie eerdere partijen tegen Isner allemaal gewonnen.

Tiebreak

De vierde onderlinge ontmoeting werd een spannende partij. Isner liet in de eerste set vijf breakkansen liggen en in de tiebreak leek hij aan de winnende hand toen Zverev twee opslagen op rij inleverde. Isner kon het karwei echter weer niet afmaken en verloor alsnog de set.

In de tweede set ging het weer lang gelijk op. In de negende game wist Isner eindelijk toe te slaan op de service van Zverev (4-5). Hij werkte daarna eerst twee breekpoints weg voordat hij zijn tweede setpunt verzilverde.

De derde set moest de beslissing brengen en daarin brak Isner Zverev opnieuw in de negende game, tot frustratie van de jongeling die zijn racket kapotsloeg. Isner hield het hoofd wel koel. Hij serveerde de wedstrijd uit, waarna hij zijn geluk niet op kon met zijn eerste Masterstitel.