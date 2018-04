Isner (32) pakt in Miami eerste Masterstitel dankzij zege in finale tegen Zverev

Nooit eerder was een tennisser zo oud op het moment van de eerste eindzege op een Masterstoernooi, waarvan er in totaal negen zijn. Het zijn de belangrijkste toernooien na de Grand Slams.

Met zijn 32 jaar en 340 dagen neemt Isner het record over van de Kroaat Ivan Ljubicic, die in 2010 op zijn 31e het Masterstoernooi van Indian Wells op zijn naam schreef.

Als titelhouder in Miami is Isner de opvolger van Roger Federer, die in 2017 de sterkste was op het Amerikaanse hardcourt. Dit jaar verloor de Zwitser al in de tweede ronde van de Australiër Thanasi Kokkinakis.